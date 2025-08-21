Sfortuna Lukaku, Cds: "E' l'infortunio più serio della sua carriera"

vedi letture

Romelu Lukaku non si opererà. La decisione è arrivata dopo la visita specialistica sostenuta ieri in Belgio, che ha chiarito la gravità della lesione muscolare alla coscia sinistra rimediata nell’ultima amichevole di Castel di Sangro contro l’Olympiacos. Per il centravanti belga si tratta dell’infortunio più serio della carriera, e anche del più beffardo: per la prima volta dopo anni aveva completato l’intera preparazione estiva con la squadra, pronto a ripartire con continuità.

Lo stop sarà comunque lungo. Big Rom ha iniziato il percorso riabilitativo che lo terrà lontano dal campo per circa tre mesi, costringendolo a saltare la prima parte di stagione e a restare fuori dalla lista Champions per la prima fase. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.