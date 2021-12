L'ex arbitro Casarin sul CorSera: "Pezzuto non vede un'entrata da tergo di Berardi"

Tramite il Corriere della Sera, l'ex arbitro Paolo Casarin ha detto la sua sulle decisioni del turno infrasettimanale di campionato: "Sassuolo-Napoli è arbitrata da Pezzuto... Nel recupero la partita si scalda, Spalletti viene espulso e il Sassuolo, con Defrel, segna il terzo gol. Pezzuto lo concede ma Nasca lo invita alla Tv e si scopre un'entrata da tergo di Berardi su un azzurro senza toccare il pallone. Fallo. Pareggio. Si rivede Pairetto per Bologna-Roma... Due gialli per Abraham e Zaniolo difficili da condividere mentre era chiaro quello per Mancini, non dato".