L'incredibile dato sul gol di Osimhen: per i numeri era praticamente impossibile segnare da lì

Se l'è praticamente inventato il gol, Victor Osimhen, il suo terzo consecutivo e secondo da tre punti. Al punto che c'è una statistica a testimoniarlo, evidenziata dal Corriere dello Sport: "L'uomo del gol impossibile, come raccontano le percentuali e le analisi statistiche. Bello e impossibile, verrebbe da cantare. E anzi bellissimo sin dalla costruzione di Politano, uno che sa perfettamente come palloni del genere possono diventare occasioni d'oro con un velocista per amico: Victor l'ha inseguito e l'ha voluto a ogni costo, battendo sul tempo l'avversario diretto con una progressione impressionante e la consueta rimonta, e poi s'è inventato un tiro sul palo lontano che ha lasciato lo stadio di sasso.

Nell'ottica degli xG, gli ormai famosi Expected goals, avrebbe avuto il 3,6 percento di possibilità di andare a bersaglio: che invenzione, vero? Spettacolare. I gol impossibili vanno dentro e quelli più possibili, invece, fuori: sempre in virtù dello stesso principio analitico, Osi aveva il 28 percento di segnare in occasione della precedente cavalcata verso Rui Patricio".