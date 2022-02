L'Inter non ci sta: ricorso contro la squalifica a Bastoni. Ma col Napoli non ci sarà

"Ricorso contro le due giornate a Bastoni", si legge stamane su Tuttosport. Il club nerazzurro giudica sproporzionata la decisione del Giudice Sportivo nei confronti di Alessandro Bastoni, reo di aver rivolto "agli Ufficiali di gara un’espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte".

Col Napoli non ci sarà a prescindere.

I controlli a cui si è sottoposto ieri Bastoni non hanno rivelato sorprese, confermando il trauma distorsivo alla caviglia: nessuna frattura, né alcun problema ai legamenti, con le condizioni del nazionale italiano che verranno valutate nei prossimi giorni.Non ci sarà contro il Napoli, sia per l'infortunio che per la squalifica, ma punta il Liverpool. E poi chissà che non riesca ad esserci contro il Sassuolo, se il ricorso verrà accolto.