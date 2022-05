L'ultimo obiettivo di Insigne: due partite per essere il viceré dei gol in azzurro

Il numero 24 ha realizzato 121 gol in tutte le competizioni ed è secondo nella classifica di sempre del club insieme a Marek Hamsik

C'è ancora un obiettivo per Lorenzo Insigne prima di lasciare Napoli. Il numero 24 ha realizzato 121 gol in tutte le competizioni ed è secondo nella classifica di sempre del club insieme a Marek Hamsik, alle spalle di Mertens (148). Ma tra il Genoa e lo Spezia un colpetto a Marek per diventare l'unico viceré ci può ancora scappare.