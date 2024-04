"L'unico che non perde mai un pallone. E al 90' crolla stremato": le pagelle di Lobotka

"L'unico che non perde mai un pallone, crolla stremato al 90'", le pagelle

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il disastroso Empoli-Napoli, ecco le pagelle di Stanislav Lobotka secondo i quotidiani.

"Almeno si agita. Si muove, prova a giocare: il fatto, però, è che non c’è nessuno da servire. I compagni latitano come il movimento senza palla. E al 90’ crolla stremato e triste sul prato", analizza il Corriere dello Sport. "Neanche Fellini avrebbe rimessi in piedi il Napoli, altro che Lobotka. Il regista non può niente se gli attori non ricordano le battute", scrive la Gazzetta dello Sport. "In fase propositiva da lui ci aspetta qualcosa in più", è la critica di Tuttosport. "L'unico che non perde mai un pallone, quello che si propone per ricevere lo scarico e provare a far ripartire l'azione. Qualche buon recupero e poco altro", è il giudizio de Il Mattino.

LE PAGELLE

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Il Mattino 6