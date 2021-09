La moviola del CdS: "Gara facile facile, il rigore su Osimhen è netto"

"Gara facile facile, il rigore è netto", titola il Corriere dello Sport nella moviola di Napoli-Cagliari. Sarebbe bastato, forse, un primo anno per la partita del “Maradona”, ieri sera, talmente facile per Piccinini che anche le sbavature diventano un errore. Il rigore su Osimhen è facilissimo da individuare (non manca qualcosa, però?), c’è forse troppa voglia di prendere decimi facili in pagella sull’ammonizione per simulazione dello stesso giocatore nigeriano. Voto 6 sia per il direttore di gara che per il VAR Massa.