La nottata sembra passata: la reazione di ADL al gol di Politano

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La reazione di Aurelio De Laurentiis al gol di Matteo Politano contro il Lecce racconta più di molte parole lo stato d’animo che si respira in casa Napoli. Come sottolinea la La Gazzetta dello Sport, l’esultanza del presidente azzurro sembra riflettere la convinzione che la squadra abbia ormai cambiato passo e messo una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League. Oltre al vantaggio sulla concorrenza, nel gruppo c’è la sensazione che il momento più difficile della stagione sia ormai alle spalle.

La corsa alla Champions e i rientri decisivi

A rafforzare l’ottimismo contribuiscono anche i rientri di giocatori chiave come André-Frank Zambo Anguissa, Scott McTominay e Kevin De Bruyne, che restituiscono qualità ed equilibrio alla squadra guidata da Antonio Conte. Nelle scorse settimane Massimiliano Allegri aveva indicato in 73-74 punti la quota necessaria per conquistare un posto in Champions. Per raggiungerla, il Napoli dovrà raccogliere circa 14-15 punti nelle ultime nove partite: un traguardo che, considerando il rendimento tenuto finora nonostante le numerose assenze, appare alla portata degli azzurri.