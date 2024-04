La peggiore tra le prime 10: il dato che inchioda la fase difensiva

. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che riporta anche le parole di Calzona sull'argomento.

Tra le dieci squadre della parte sinistra della classifica della Serie A, il Napoli è quella con la peggior difesa: 38 reti subite in 31 partite, una montagna se paragonati ai 28 gol presi in tutto il campionato scorso, quello che ha portato al terzo scudetto. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che riporta anche le parole di Calzona sull'argomento.

Francesco Calzona ha rimesso in piedi una squadra che sembrava perduta a metà febbraio, ma non è riuscito a sistemare l'annoso problema difensivo: da quando c'è lui in panchina, il Napoli non ha mai chiuso un match con la porta inviolata. «È un dato che mi disturba parecchio — ha ammesso Calzona dopo il Monza -, ma non è un problema di linea difensiva, piuttosto di fase difensiva».