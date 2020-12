La probabile del CdS - Bakayoko fa fuori Demme, Osimhen ancora out a Crotone

Domenica alle 18 torna in campo il Napoli di Rino Gattuso che, dopo il 4-0 sulla Roma, vuole dare continuità ai propri risultati in campionato contro il Crotone. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, per la sfida in terra calabrese dovrebbe tornare Lozano dal primo minuto, con Bakayoko che prende il posto di Demme nel 4-3-3 del tecnico. Ancora out Osimhen.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne.