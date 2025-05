La scelta di Conte su David Neres per Parma-Napoli

La bella notizia in vista della trasferta di Parma è il recupero di Neres. Il brasiliano è entrato all'88' contro il Genoa e domenica sarà certamente in campo. Da capire se dal 1' o a gara in corso. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Neres c’è, è tornato. E Conte, in vista di Parma, può anche ripensare al 4-3-3 e al tridente. Volendo, chissà. E se per caso non volesse o non potesse, per questioni tattiche o perché David non ha ancora i minuti e il ritmo giusto nelle gambe, potrà sempre tirarlo fuori dal taschino tipo jolly. Lo spaccapartite spaccascudetto".