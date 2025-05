Gazzetta: "+1 a -2 dal termine? Due volte su tre si perde lo scudetto"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nelle pagine interne, ricorda che se una squadra italiana è avanti di un punto sulla seconda a due giornate dal termine, due volte su tre perde lo scudetto. Antonio Conte nella stessa situazione lo ha vinto nel 2012 alla guida della Juventus con il Milan che inseguiva.

"Nel campionato italiano, per esempio, da quando la vittoria vale tre punti, è la quarta volta che due squadre si trovano quasi affiancate a 180 minuti dalla fine. In due precedenti su tre ha avuto la meglio l’inseguitore, il che depone a favore dell’Inter. In compenso Conte, coinvolto in due di questi casi, sia da giocatore sia da allenatore, sia primo sia secondo, ha sempre avuto la meglio. Insomma, l’equilibrio virtuale non si sblocca".