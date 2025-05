Olivera o Rafa Marin contro il Parma? La scelta di Conte è già fatta

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, al Tardini dovrebbe toccare ancora una volta a Olivera, terzino sinistro convertito a marcatore puro che contro il Genoa ha sofferto proprio sulle palle alte (sul gol di Vasquez si fa sorprendere, come Billing) e che ha voglia di riscattarsi subito. Conte riflette sul modulo, 4-3-3 o 4-2-3-1. Si vedrà.

"Certa l’assenza di Lobotka dopo il trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra rimediato contro il Genoa dopo pochi minuti. Per Stani stagione virtualmente chiusa. Al suo posto agirà Gilmour. Per il resto, formazione fatta, o quasi, con Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani e Spinazzola a completare la difesa; Anguissa e McTominay a centrocampo; Politano con Lukaku e Raspadori avanti. In attesa, come detto, di sciogliere il dubbio sul sistema di gioco: se sarà 4-3-3 allora Neres dovrebbe trovare posto".