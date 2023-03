La Serie A vuole comprare Sky: chiesti prestiti alle banche, se ne discuterà in Assemblea

Oggi è in programma a Milano un'assemblea dei club di Serie A e all'ordine del giorno ci sono due decisioni cruciali per il futuro del calcio italiano

Oggi è in programma a Milano un'assemblea dei club di Serie A e all'ordine del giorno ci sono due decisioni cruciali per il futuro del calcio italiano: la prossima asta per i diritti tv e il negoziato con i cinque fondi di investimento e le quattro banche d'affari che si sono offerti di finanziare il pallone. La maggioranza dei 20 presidenti sembra indirizzata a scegliere la via delle banche e Jp Morgan, Goldman Sachs, Barclays e Citi si sono già dette disponibili a concedere credito alla Serie A.

L'idea che si sta facendo strada, racconta La Stampa, è inedita per l'industria del calcio: utilizzare il credito bancario per avanzare un'offerta per comprare Sky Italia e costruire la piattaforma televisiva della Serie A sulla base infrastrutturale, organizzativa e di clienti della pay-tv. La Lega non si troverebbe così a dover partire da zero con il canale tematico, progetto a lungo chiacchierato ma mai messo in piedi. Tutta da verificare comunque, l'intenzione di Comcast di cedere la filiale italiana di Sky.