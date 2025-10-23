Lang è il più scontento, Gazzetta: c'è un motivo dietro l'arrabbiatura con Conte

Tra gli scontenti di quest'avvio di stagione c'è senza dubbio Noa Lang, che fin qui ha giocato mai da titolare e per un totale di 11 minuti di media a partita. Ne scrive La Gazzetta dello Sport: "L'olandese ha scelto l'Italia anche per garantirsi un posto in nazionale per il Mondiale. Nelle ultime convocazioni di ottobre, però, il ct Ronald Koeman ha lasciato a casa Noa. Normale, se si considera che in stagione Lang ha messo assieme a malapena 110' in dieci partite.

Continuasse cosi, difficile che si possano riaprire le porte dell'Olanda per l'ala del Napoli. Il broncio di Noa nasce anche da questa ovvia considerazione. Insomma, per Noa non sarà cosi facile convincere Conte. E allora si potrebbe rispuntare prima o poi il Lang ribelle del passato"