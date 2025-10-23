Conte affronta il "partito degli scontenti": il messaggio lanciato allo spogliatoio

Le parole di Antonio Conte dopo la debacle di Eindhoven col PSV hanno colpito tutti i calciatori dell'organico. Ma in questo organico c'è anche "il partito degli scontenti". A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Conte affronta il «partito degli scontenti» dentro la gestione di una rosa che è passata dai meccanismi della settimana tipo con una sola gara al ritmo infernale delle coppe europee. Lo fa difendendo la sua autonomia di scelta, la leadership che lo contraddistingue.

Nello spogliatoio si è preso la responsabilità ma ha messo nel mirino il deficit rispetto alla passata stagione di spirito di gruppo, coesione, passione condivisa, di quel fuoco dentro che trasforma ogni momento della partita come una sfida in cui andare oltre i propri limiti. Per dirla alla Rousseau, la missione di Conte è imporre la «volontà generale», il noi messo davanti all’io".