In Europa si soffre, in Serie A meno: numeri in linea al campionato scorso

Il Napoli sta deludendo in Europa, sicuramente, ma in Serie A i numeri sono in linea al campionato scorso dopo lo stesso numero di giornate. Lo evidenzia il Corriere del Mezzogiorno: "Quello che maggiormente preoccupa è la debacle della difesa. Il Napoli ha incassato finora sette reti in campionato in sette giornate (una a gara), ma se il computo si allarga anche all'Europa, gli azzurri ne hanno incassate altre nove (sei solo ieri) per un totale di sedici in dieci partite (1,6 di media).

Se invece si comparano le due classifiche, la squadra di Conte che l'anno scorso ha vinto lo scudetto, alla stessa giornata ha un punto in meno, ma ne ha perse una in più e nessuna pareggiata (una nello stesso periodo). Mentre per quanto riguarda i gol realizzati la squadra ne aveva segnati 14 (attualmente 12) e subiti 5 (ora 7). Quindi in serie A è in linea, nonostante il doppio impegno e un calendario fitto".