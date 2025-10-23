Dov'è finito l'equilibrio? C'è un dato che la dice lunga sui problemi difensivi

di Pierpaolo Matrone

Lo scorso anno il Napoli era la squadra migliore d'Europa in difesa, con sole 27 reti subite in campionato, meno di chiunque altro. Quest'anno invece è cambiato tutto. Lo sottolinea il Corriere del Mezzogiorno: "l Napoli è tornato dall’Olanda e si è recato a Castel Volturno con il chiaro obiettivo di ricompattarsi e affrontare Napoli-Inter, un pericoloso bivio, e reagire alla goleada incassata.

Pranzo insieme, tanto tempo in sala video a studiare gli errori commessi ad Eindhoven e poi in campo per andare a fondo nei diversi problemi riscontrati: la mancanza di equilibrio, la fragilità di un gruppo che incassa almeno un gol da otto gare consecutive e ha subito sedici gol in dieci gare ufficiali".