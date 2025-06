Lang non esclude Ndoye: il Napoli vuole completare così le corsie

Il Napoli continua a lavorare con pazienza sul mercato, in particolare per rafforzare le corsie esterne. Tra i nomi più caldi c’è quello di Noa Lang, esterno offensivo olandese in forza al PSV Eindhoven. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il club azzurro ha avviato i contatti per valutare la fattibilità dell’operazione.

La base fissa della trattativa si aggira sui 25 milioni di euro, ma si lavora per trovare l’intesa anche sulla parte variabile legata ai bonus. Lang rappresenta un profilo che intriga la dirigenza partenopea, così come Dan Ndoye. L'idea è quella di regalare la doppia coppia di esterni d'attacco ad Antonio Conte.