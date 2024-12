Lazio, Dia vuole affrontare il Napoli: stringe i denti e farà di tutto per esserci

Scalpita per rientrare quanto prima Boulaye Dia. L'attaccante, colpito duro alla caviglia nella sfida contro il Ludogorets, è rimasto ai box nella gara contro il Parma e la speranza è quella di vederlo in campo nella sfida dell'Olimpico di giovedì contro il Napoli. Squadra alla quale aveva segnato nel 2023 nella gara che costrinse gli azzurri a posticipare di qualche giorno l'aritmetica per lo scudetto.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport Dia è importantissimo per Baroni che può impiegarlo sia come centravanti da affiancare a Castellanos o come sua alternativa. Per questo le prossime 48 ore saranno decisive per capire le condizioni del senegalese che stringerà i denti.