Le buone notizie per Conte dalle nazionali: già 4 azzurri andati a segno

Diverse buone notizie per Antonio Conte in questa pausa. Il gol di Raspadori si unisce ai buoni segnali in arrivo dagli impegni degli azzurri in Nazionale: le reti di Gilmour e McTominay, quella di Kvaratskhelia su rigore con la Georgia, l’ottima prestazione di Buongiorno subentrato al posto di Calafiori, la reazione di Di Lorenzo dopo il disastroso errore sul gol di Barcola.