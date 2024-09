Le moviole, Cds: "Olivera, può anche essere stop errato", per la Gazzetta è retro-passaggio

Voto 6 alla direzione dell'arbitro Doveri per il Corriere dello Sport: "La partita in realtà si presenta meno difficoltosa di quanto ci si potesse aspettare: nessun episodio nelle due aree, un solo ammonito a fronte di 23 falli fischiati". Tutto ruota intorno all'episodio di Olivera: "Motta trova il giallo e protesta perché legge il tocco di Olivera come un retropassaggio volontario. L’episodio non è chiarissimo, sembrerebbe trattarsi di retropassaggio (sembra che il giocatore orienti il piede) ma anche un errato stop in area. Doveri è per quest’ultima interpretazione. In caso di fallo, punizione in area col pallone spostato sulla linea dell’area di porta. Altro dubbio, l’entrata di Politano su Bremer: piede alto, punto di impatto brutto, ma non c’è velocità e intensità, manca un giallo".

5 invece per la Gazzetta dello Sport: "Non bene Doveri in generale, soprattutto quando giudica involontario il retro-passaggio di Olivera: era punizione in area per la Juve" E viene segnalato un mancato giallo a Neres: "Che lancia la palla su Cambiaso a terra".