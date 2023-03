Le pagelle di Osimhen: "Forse è più uomo-squadra di Haaland"

"Forse è più uomo squadra lui che Haaland al City". E' questo il commento de La Gazzetta dello Sport sulla prova di Victor Osimhen

TuttoNapoli.net

"Forse è più uomo squadra lui che Haaland al City". E' questo il commento de La Gazzetta dello Sport sulla prova di Victor Osimhen, autentico trascinatore del Napoli in Champions con una doppietta che regala i quarti alla squadra di Spalletti. L'attaccante è il migliore in campo per tutti i quotidiani, con i giudizi che non scendono sotto l'8 in pagella. "L'uragano Osi colpisce ancora", sottolinea il Corriere della Sera, mentre il CorSport tra i vari commenti scrive: "Imprendibile: Airmhen, il supereroe mascherato del gol"