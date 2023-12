Le pagelle di Osimhen: quasi tutte sufficienze, "sta tornando quello vero"

Victor Osimhen sta tornando. L'attaccante del Napoli non ha segnato ieri ma sta ritrovando la condizione dopo l'infortunio

Victor Osimhen sta tornando. L'attaccante del Napoli non ha segnato ieri ma sta ritrovando la condizione dopo l'infortunio. "Non sbaglia un gol clamoroso come Vlahovic - scrive la Gazzetta dello Sport - però non sa rendersi pericoloso.

Tanto sbattersi, ma l’unica cosa bella è l’assist sprecato da Kvara. Il vero Osi è un altro". Positivo il commento del Corriere dello Sport: "Una mezzora di sofferenza tra Bremer il suo tormento a uomo, e Danilo. Poi, però, il lampo: al primo attimo di pace fila nello spazio a Gatti e pesca Kvara che divora. Lotta da leone, è ovunque, ma sempre in una selva bianconera: poco servito, molto marcato". Anche per TMW la gara è stata buona: "Sta tornando quello vero, il Napoli ne ha bisogno il prima possibile. Costringe la difesa della Juve a sudare quattordici camicie, serve al georgiano un pallone d'oro. Perde, nel complesso, il duello con Bremer".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Il Mattino: 6,5

TuttoNapoli.net: 6