Le pagelle di Zerbin: "Sul 2-1 sembra Kvaratskhelia"

Il Napoli perde ai rigori contro la Cremonese negli ottavi di Coppa Italia, ma Alessio Zerbin non stecca

Il Napoli perde ai rigori contro la Cremonese negli ottavi di Coppa Italia, ma Alessio Zerbin non stecca. L'attaccante esterno di Spalletti per La Gazzetta dello Sport è da 6,5: "Partenza complicata, poi si scioglie: la pennellata per Cholito-gol è d'alta scuola". Stesso voto per il Corriere della Sera ed il Corriere dello Sport: "Quando disegna da sinistra il bis del Cholito sembra Kvaratshelia: che cross, che assist. La cosa migliore di una partita vissuta per un po' anche a destra. La prima dall'inizio". L'italiano mette tutti d'accordo ed anche Tuttosport gli assegna un 6,5 in pagella: "Dipinge l'assist per Simeone. Nella ripresa Spalletti gli cambia fascia, si fa ammonire ed esce".