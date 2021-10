Le probabili della Gazzetta - Dubbio a destra, riposa Zielinski e c'è un altro che scalpita

Possibili novità nella formazione di Luciano Spalletti per la sfida al Bologna. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Spalletti pensa di cambiare due o tre giocatori. Probabile riposo per Zielinski e spazio ad Elmas" si legge sul quotidiano.

Nello scacchiere proposto dalla rosea c'è Politano sull'out destro dell'attacco ma, in ogni caso, non mancano le alternative: a destra è sempre viva la possibilità di vedere Lozano ed anche Demme in mediana è pronto a partire dal primo minuto.