Llorente, non c'è solo l'Inter: altri 3 club su Fernando (c'è anche il Barcellona)

Per Fernando Llorente non c’è solo l’Inter. Lo afferma l'edizione odierna di Tuttosport, che prova a fare il punto sul futuro dell'attaccante spagnolo: "Con l’arrivo di Gattuso non è più indispensabile, se ne sono accorte anche le pretendenti e in Italia piace all’Inter, al Parma e al Genoa, ma le sirene vengono anche dalla Spagna, con il Barcellona interessato a lui. L’uscita di Tonelli può far spazio ad un italiano (presumibilmente Politano) e quello di Llorente permetterebbe al Napoli di andare a prendere una prima punta, anche straniera".