Lobotka ancora un po' appesantito: con il Lecce tornerà in panchina

Per la partita contro il Lecce sono previsti tre rientri importantissimi per il Napoli, i pezzi da 90 della rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Stando a quanto scritto da La Repubblica, Mertens, Allan e Koulibaly sono tornati a piena disposizione ed è ipotizzabile una maglia da titolare domenica prossima, visto che tutti e tre hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe, anche alla luce del prossimo tour de force che attende gli azzurri. Mentre per quanto riguarda Lobotka bisognerà attendere un po': è apparso - si legge - ancora un po' appesantito e per questo è in vantaggio Demme per il ruolo di vertice basso.