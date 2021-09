Lobotka dimenticato e deriso per le sue rotondità: Spalletti l'ha rilanciato

Da emarginato a perno del centrocampo, almeno in quest'inizio di stagione: Luciano Spalletti è già riuscito a rilanciare Stanislav Lobotka. Il Corriere dello Sport scrive così sulla sua edizione odierna: "Stanislav Lobotka è costato una cifra, venti milioni e altri quattro di bonus rimasti irrealizzati, e ad un certo punto è diventato un corpo estranea. Nel suo biennio, o nei suoi diciotto mesi, ci sarebbero trentanove presenze, che in realtà sono (appena) 1345 minuti: nella stagione scorsa, ha messo assieme 139' in campionato, adesso sta già a 180'. Era diventato un «soggetto misterioso», dimenticato e socialmente deriso per le sue rotondità, sparite magicamente in ritiro".