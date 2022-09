Lozano è recuperato, ma Spalletti è pronto a schierare il sostituto

Hirving Lozano ieri ha lavorato in gruppo, ha recuperato dal trauma cranico che l’ha costretto a lasciare il campo all’intervallo sabato

© foto di www.imagephotoagency.it

Hirving Lozano ieri ha lavorato in gruppo, ha recuperato dal trauma cranico che l’ha costretto a lasciare il campo all’intervallo sabato sera in Lazio-Napoli. Il Chucky è pronto ma Spalletti potrebbe preferirgli Politano, protagonista di un ottimo impatto sulla partita all’Olimpico. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.