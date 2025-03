Lukaku, con la Fiorentina una statistica unica: nessuno ci è riuscito negli ultimi 3 campionati

vedi letture

Romelu Lukaku è stato senza dubbio il migliore in campo nel successo del Napoli contro la Fiorentina. Gol e assist, come all'andata. Uno score che gli vale anche un record negli ultimi tre campionati, come evidenziato dal Corriere dello Sport: “80 reti in Serie A, 10 in campionato, per la quinta volta doppia cifra in Italia. Dieci gol, dieci vittorie: Parma, Cagliari, Como, Milan, Roma, Udinese, Fiorentina, Atalanta, Juventus e Fiorentina.

Contro la Fiorentina un feeling speciale: gol e assist all'andata e al ritorno. Nessuno ci era mai riuscito contro una singola squadra negli ultimi tre campionati. Uno degli attaccanti più prolifici e costanti in Europa che ora insegue la rete numero 400 in carriera: ne mancano 4”