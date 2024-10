Lukaku intoccabile: perché Conte lo conferma anche col Lecce

L’intoccabile è Romelu Lukaku. Lui ancora dal primo minuto dopo la prestazione grigia - e molto - contro l’Empoli: meglio insistere in vista del ritorno a San Siro, meglio continuare a inseguire la giusta condizione, i giusti tempi e ritmi con il Milan sullo sfondo. Per un attaccante va così, serve molto poco, giusto un attimo per invertire la tendenza. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.