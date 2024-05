Manna subito al lavoro: colloqui individuali coi calciatori per stilare la lista degli scontenti

Giovanni Manna sarà presto ufficialmente il nuovo direttore sportivo azzurro, ma da un paio di giorni è già al lavoro.

TuttoNapoli.net

TuttoNapoli.net

Martedì mattina è sbarcato in città, poi si è recato a Castel Volturno, ci è rimasto per nove ore e ha lavorato parecchio. Come? Lo svela l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Per la ricostruzione del Napoli va avanti il lavoro del direttore sportivo Manna che martedì ha avuto dei colloqui individuali con tutti i calciatori andando a fondo nei pensieri e soprattutto nei propositi per il futuro, raccogliendo anche l’elenco degli scontenti. Alla fine del campionato e dopo la scelta dell’allenatore, si andrà a fondo nella rifondazione".