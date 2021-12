Marani su Tuttosport: "Stop Atalanta e Napoli col Milan, la Juve può rilanciarsi"

"Le risposte che piacciono ad Allegri". Questo il titolo del fondo di Matteo Marani dedicato alla Juventus sull'edizione odierna di Tuttosport: "Potrebbe essere un Natale diverso per la Juventus, che martedì avrà l’occasione di aggiungere sotto l’albero i tre punti contro il Cagliari e accelerare così la rincorsa alla Champions, specie adesso che l’Atalanta ha perso con la Roma e il Napoli è atteso oggi dalla sfida col Milan. Il quarto posto dista al momento 5 punti e la Juve guarda con occhi diversi a gennaio. La rincorsa è iniziata nelle ultime 7 gare di campionato, in cui i bianconeri hanno vinto 5 volte, con 5 partite senza subire gol e con il successo Champions, con il Malmoe, che ha permesso il sorteggio morbido con il Villarreal, altro buon viatico per il 2022 (...). Il miracolo di Berna. Da rivedere, e aspettare, Kean. È vero che battere Salernitana e Genoa era compito abbordabile, come negativo resta il pareggio di Venezia, ma vincere a Bologna non è stato un passaggio né facile, né scontato".