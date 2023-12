Mazzarri ha tempo solo per il Napoli: vive ancora il albergo perchè immerso nel progetto

Il tecnico sta provando col suo lavoro a restituire brillantezza al Napoli, consapevole che c’è molto lavoro da fare su alcuni dettagli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Walter Mazzarri ed una full immersion nel nuovo progetto Napoli. Il tecnico sta provando col suo lavoro a restituire brillantezza al Napoli, consapevole che c’è molto lavoro da fare su alcuni dettagli.

Un impegno che, secondo quanto scrive l’edizione odierna de Il Mattino, ha portato il tecnico a non scegliere ancora un appartamento e vive ancora in albergo in questa fase della sua seconda esperienza sulla panchina partenopea.