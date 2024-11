McTominay e Politano i prescelti di Conte: a loro affidati compiti 'speciali' per l'Inter

uesta l'analisi della Gazzetta dello Sport in vista del match di San Siro

Le chiavi tattiche in fase difensiva sono principalmente due: limitare la regia di Calhanoglu e disinnescare Dimarco. Questa l'analisi della Gazzetta dello Sport in vista del match di San Siro: "Nel primo caso, toccherà a Scott McTominay agire sulle zolle del turco: lo scozzese dovrà sfruttare la fisicità in pressione ma anche per le sue incursioni. Come sempre sarà il primo uomo ad affiancare Lukaku quando il Napoli attaccherà, trasformando il sistema in un 4-2-4.

Sulla corsia destra, invece, toccherà alla coppia Di Lorenzo-Politano prendersi cura di Dimarco, l’uomo assist di Inzaghi. Sarà fondamentale costringerlo a difendere, non soltanto tamponare le sue discese. Con Anguissa pronto a scivolare sull’esterno ad aiutare. Conte vuole una linea difensiva alta per tenere sempre corta e aggressiva la sua squadra. Per poter ribaltare velocemente l’azione e andare subito in verticale da Lukaku.