Prima pagina

McTominay si ferma, Il Mattino: "Batticuore Scott"

McTominay si ferma, Il Mattino: "Batticuore Scott"
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
L’assenza di McTominay rappresenta un problema importante per il Napoli e per Massimiliano Allegri,

Il Mattino oggi in edicola, mercoledì 2 settembre 2026, dedica ampio spazio in prima pagina alle condizioni di Scott McTominay. Il titolo scelto è “Batticuore Scott”: il centrocampista del Napoli dovrà sottoporsi a un intervento dopo che gli è stata riscontrata un’aritmia benigna.

“Batticuore Scott”, McTominay va operato per un’aritmia benigna

Il quotidiano sottolinea anche le parole con cui lo scozzese prova a rassicurare l’ambiente azzurro: «Farò presto». L’assenza di McTominay rappresenta un problema importante per il Napoli e per Massimiliano Allegri, che dovrà fare a meno di uno dei punti di riferimento del centrocampo