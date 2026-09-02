Verso Inter-Napoli, Allegri pronto a tre cambi: ballottaggio per sostituire McTominay

vedi letture

Gli azzurri sono tornati ad allenarsi martedì a Castel Volturno, dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico successivamente alla sconfitta contro il Como

Il punto sulle possibili scelte di Massimiliano Allegri in vista di Inter-Napoli, in programma sabato alle 18 a San Siro. Gli azzurri sono tornati ad allenarsi martedì a Castel Volturno, dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico successivamente alla sconfitta contro il Como. Archiviato il ko del Maradona, l’attenzione è ora tutta rivolta alla trasferta di Milano. Allegri dovrà innanzitutto trovare il sostituto di Scott McTominay. Secondo il Corriere dello Sport, “Vergara e De Bruyne sono in lizza per completare la coppia di mezzali insieme ad Anguissa”.

Inter-Napoli, Allegri pensa a Vergara: Spinazzola e Alisson Santos verso una maglia da titolare

Possibili cambiamenti anche sulla corsia sinistra. Il Corriere dello Sport riferisce che “dovrebbero tornare nella formazione titolare sia Spinazzola (al posto di Olivera) sia Alisson Santos (al posto di Lang)”. Allegri prepara dunque alcune novità rispetto alla formazione vista contro il Como, con l'obiettivo di reagire immediatamente e affrontare a San Siro i campioni d’Italia dell’Inter.