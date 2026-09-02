Prima pagina McTominay si opera, Gazzetta dello Sport: "Forza Scott"

vedi letture

Il centrocampista sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, mercoledì 2 settembre 2026, dedica la propria apertura alla Juventus e all’arrivo di Nick Woltemade. Il titolo scelto dalla rosea è “Segno subito”, con il nuovo attaccante bianconero protagonista in prima pagina. Il tedesco viene presentato come il nuovo “gigante della Juve” e come una carta che Luciano Spalletti potrebbe giocarsi già contro il Milan.

McTominay fuori 40 giorni

Spazio anche al Napoli in vista della sfida di sabato contro l’Inter. Il quotidiano titola “Forza Scott” e si concentra sulle condizioni di Scott McTominay, alle prese con una lieve aritmia benigna. Il centrocampista sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione e dovrebbe restare fuori per circa 40 giorni, tornando a disposizione dopo la sosta per le nazionali