McTominay si opera, Gazzetta dello Sport: "Forza Scott"
La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, mercoledì 2 settembre 2026, dedica la propria apertura alla Juventus e all’arrivo di Nick Woltemade. Il titolo scelto dalla rosea è “Segno subito”, con il nuovo attaccante bianconero protagonista in prima pagina. Il tedesco viene presentato come il nuovo “gigante della Juve” e come una carta che Luciano Spalletti potrebbe giocarsi già contro il Milan.
McTominay fuori 40 giorni
Spazio anche al Napoli in vista della sfida di sabato contro l’Inter. Il quotidiano titola “Forza Scott” e si concentra sulle condizioni di Scott McTominay, alle prese con una lieve aritmia benigna. Il centrocampista sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione e dovrebbe restare fuori per circa 40 giorni, tornando a disposizione dopo la sosta per le nazionali
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Inter
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro