Retroscena McTominay: era convinto di giocare con Inter e Arsenal

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Emergono nuovi dettagli sull’intervento a cui dovrà sottoporsi Scott McTominay per risolvere l’aritmia benigna riscontrata al cuore. Il retroscena più significativo riguarda però la rapidità con cui è stata presa la decisione di procedere con l'operazione.

McTominay era convinto di giocare con Inter e Arsenal

Il Corriere dello Sport sottolinea infatti che “fino a ieri mattina McTominay non aveva idea che l’intervento sarebbe stato programmato così in fretta e anzi era interamente proiettato alle partite con l’Inter e l’Arsenal”. Una situazione cambiata dunque nel giro di poche ore, con la salute del centrocampista diventata inevitabilmente la priorità assoluta per McTominay e per il Napoli.