Prima pagina Serie A, Corriere dello Sport: "Napoli, shock McTominay"

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Il Corriere dello Sport oggi in edicola, mercoledì 2 settembre 2026, dedica l’apertura alla rivoluzione della Juventus nelle ultime ore di mercato. Il titolo è “Juve, tutto avanti”, con Nick Woltemade grande protagonista della prima pagina. L’attaccante tedesco arriva in prestito dal Newcastle e va a completare un reparto offensivo profondamente trasformato insieme a Kolo e Alaj, dopo le partenze di David, Vlahovic e Openda.

“Juve, tutto avanti”. Napoli, shock McTominay

Grande spazio proprio al Napoli per le condizioni di Scott McTominay. Il titolo scelto è “Napoli, shock McTominay”: il centrocampista scozzese dovrà sottoporsi a un intervento per una lieve aritmia benigna e Allegri dovrebbe riaverlo a disposizione a metà ottobre. Lo stesso calciatore rassicura: «Non ci metterò molto a tornare»