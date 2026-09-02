Prima pagina Napoli, Tuttosport: "Aritmia benigna, McTominay si ferma”

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Tuttosport oggi in edicola, mercoledì 2 settembre 2026, dedica la propria apertura alla Juventus e agli ultimi colpi del mercato bianconero. Il titolo scelto è “Sua Altezza la Juve”, con Nick Woltemade protagonista della prima pagina insieme a Pape Matar Sarr. Gli arrivi dei due giocatori confermano la strategia del club: aggiungere centimetri, forza fisica e profondità alla qualità della rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

“Sua Altezza la Juve”. Woltemade e Sarr cambiano la squadra di Spalletti

Woltemade, attaccante tedesco di 198 centimetri, arriva dal Newcastle in prestito oneroso. Spalletti lo considera un profilo capace anche di convivere con Kolo Muani e ha avuto un ruolo importante nella scelta di puntare sul classe 2002. Sarr, invece, rinforza il centrocampo e porta alla Juventus dinamismo e fisicità.

Spazio, infine, al Napoli e al problema accusato da Scott McTominay. “Aritmia benigna, McTominay si ferma”: lo scozzese sarà operato e, secondo il quotidiano, Allegri dovrebbe ritrovarlo soltanto a metà ottobre.