Organico sempre più blindato: pronti altri tre rinnovi di contratto
Il Napoli continua a lavorare sui rinnovi e, dopo quelli di Di Lorenzo e Marianucci, guarda già al prossimo prolungamento. Il club azzurro ha infatti intenzione di blindare anche André-Frank Zambo Anguissa, uno dei giocatori più importanti della rosa. Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione oggi in edicola, il centrocampista camerunese sarebbe vicino a un nuovo accordo con la società, a conferma della volontà del Napoli di puntare ancora su di lui.
Anguissa verso il 2029
La trattativa potrebbe portare Anguissa a firmare un contratto fino al 2029, con la possibilità di estendere ulteriormente l’intesa fino al 2030 attraverso un’opzione. Una scelta che testimonia la fiducia del club nei confronti del centrocampista e la volontà di costruire continuità attorno ai giocatori ritenuti centrali nel progetto. Dopo aver definito i rinnovi di Di Lorenzo e Marianucci, il Napoli potrebbe quindi aggiungere presto anche quello di Anguissa, assicurandosi la sua permanenza in azzurro per le prossime stagioni.
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