Anguissa lascia la nazionale, ora futuro in bilico col Napoli: le ultime

vedi letture

Frank Zambo Anguissa resta, almeno per il momento, un giocatore del Napoli, ma il suo futuro in azzurro oltre questa stagione rimane tutt’altro che scontato. Il tormentone legato al possibile rinnovo va avanti ormai da mesi, alimentato dalle indiscrezioni di mercato e dall’incertezza sulla permanenza del centrocampista. Il contratto in scadenza a giugno 2027, però, rende sempre più chiaro lo scenario: da gennaio Anguissa sarà infatti libero di dialogare con altri club in vista della stagione successiva, senza dover ottenere il via libera del Napoli. Una situazione di cui la società partenopea è consapevole e che potrebbe trasformarsi in un tema centrale nei prossimi mesi.

Anguissa, tra rinnovo e possibile addio

Secondo quanto riferito da Il Mattino, l’agente Maxime Nana aveva incontrato recentemente la dirigenza del Napoli, senza però portare sul tavolo proposte particolarmente concrete. Le piste emerse, al momento, conducevano soprattutto verso la Turchia e la Saudi Pro League. Nulla, tuttavia, è ancora definito. La stagione è ancora lunga e il Napoli dovrà affrontare anche il ritorno in Champions League, dopo la cocente eliminazione dello scorso anno. Nel frattempo, Anguissa potrà concentrarsi esclusivamente sugli impegni con il club, dopo aver deciso di non rappresentare più la Nazionale del Camerun.