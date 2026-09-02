McTominay si ferma: possibile doppio intervento durante lo stop

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Lo scozzese potrebbe approfittare della convalescenza per risolvere anche un altro problema fisico.

Tuttosport torna sulle condizioni di Scott McTominay e rivela un ulteriore retroscena relativo al periodo di stop del centrocampista del Napoli. Oltre all’intervento programmato per risolvere l’aritmia benigna, lo scozzese potrebbe approfittare della convalescenza per risolvere anche un altro problema fisico.

McTominay alle prese anche con il problema delle vesciche

Nel pezzo del quotidiano si legge che “dopo la gara contro il Como in cui Scott ha manifestato grande sofferenza, si è deciso di fermarlo”. Una decisione presa per affrontare definitivamente la situazione e consentire al giocatore di recuperare nelle migliori condizioni. Durante il periodo lontano dal campo potrebbe essere effettuato anche un secondo intervento. Secondo Tuttosport, infatti, “non è da escludere che durante la convalescenza, lo scozzese possa sottoporsi anche a un’operazione per risolvere anche il fastidio delle vesciche al piede”.