Sfuma ancora l’idea dei “Fab Four”: il destino ferma il progetto di Allegri

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Già nella passata stagione il progetto era stato compromesso dagli infortuni quasi contemporanei di De Bruyne e Anguissa

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulle difficoltà del Napoli nel riuscire a schierare contemporaneamente i suoi quattro centrocampisti di maggiore qualità. Un progetto tattico suggestivo che, per il secondo anno consecutivo, viene frenato dagli imprevisti. Nel pezzo del quotidiano si legge: “Il destino è sceso in campo un anno fa e l’ha rifatto in questa settimana indigesta”. Il riferimento è ai cosiddetti “Fab Four”, definiti dalla Gazzetta come “l’idea ‘trasgressiva’ di mettere assieme quattro artisti diversi e però teoricamente compatibili”.

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Già nella passata stagione il progetto era stato compromesso dagli infortuni quasi contemporanei di De Bruyne e Anguissa. Quest'anno la situazione si ripete e Massimiliano Allegri non ha praticamente avuto la possibilità di studiare fino in fondo la convivenza dei quattro centrocampisti.

La Gazzetta dello Sport sottolinea infatti che al tecnico “non è stata neanche concessa la possibilità di riflettere sulle possibilità di convivenza di ‘quei’ quattro lì”, un quartetto capace di mettere insieme “tecnica allo stato puro, intelligenza, ispirazione, atletismo e fantasia”.

La conclusione del quotidiano sintetizza perfettamente la situazione: “Non c’è posto per i Fab Four nel Napoli e non l’ha deciso nessuno”. Ancora una volta, dunque, sono stati gli imprevisti a impedire ad Allegri di verificare fino in fondo una delle soluzioni tattiche potenzialmente più affascinanti della sua squadra.