La tentazione di Allegri per la difesa. Aspettando Badiashile...
Ci sono nuove possibili soluzioni tattiche a disposizione di Massimiliano Allegri per il suo Napoli, soffermandosi sull’ipotesi di un ritorno alla difesa a tre, sistema già utilizzato con grande successo dal tecnico nel corso della sua carriera. Ne scrive la Gazzetta dello Sport: "Per cinque anni, Allegri ha dominato il calcio italiano in maniera incontrastata, l’ha fatto con la difesa a tre”, riuscendo contemporaneamente a essere protagonista anche in campo internazionale, fino alle due finali di Champions League.
Allegri, tentazione difesa a tre
Il principale ostacolo per riproporre questo sistema riguarda il numero di difensori centrali attualmente disponibili. Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, le alternative non mancherebbero: “C’è un po’ carenza di centrali, vero, però Beukema-Rrahmani-Rafa Marin basterebbero”.
Allegri potrebbe inoltre adattare altri elementi della rosa. Il quotidiano sottolinea infatti che “volendo, ci sarebbero pure Di Lorenzo e Olivera che nel sistema ci saprebbero stare con comodità”.
Una soluzione che potrebbe diventare ancora più praticabile quando il nuovo acquisto sarà completamente recuperato. La Gazzetta chiude infatti con un riferimento chiaro: “Aspettando Badiashile, chiaramente”.
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