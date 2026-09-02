McTominay, operazione lampo ma non verrà fatta oggi: il motivo

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Il Corriere dello Sport oggi in edicola svela nuovi dettagli sull’intervento a cui dovrà sottoporsi Scott McTominay per risolvere l’aritmia benigna riscontrata al cuore. Il centrocampista del Napoli sarà operato nel giro di pochi giorni, anche se fino alla mattinata di ieri non immaginava che i tempi sarebbero stati così rapidi.

McTominay non sarà operato oggi

Come racconta il quotidiano, “L’intervento sarà eseguito nel giro di pochi giorni, entro il fine settimana, ma di certo non oggi”. McTominay è infatti atteso a Milano per il Gran Galà del calcio AIC 2026, in programma al Teatro alla Scala. Lo scozzese è l’unico calciatore del Napoli ad aver ricevuto una nomination: è in corsa per il riconoscimento di miglior centrocampista dell’anno e anche per quello relativo al gol più bello dell’ultimo campionato.