Badiashile verso l'Inter: le ultime sulla possibile convocazione

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Benoit Badiashile si avvicina alla sua prima convocazione con il Napoli. Il difensore, arrivato dal Chelsea e ancora in attesa dell’esordio in maglia azzurra, sta portando avanti un programma personalizzato per ritrovare la migliore condizione fisica. Come riferisce Il Mattino, “almeno in panchina, ma la prima volta di Badiashile sarà a San Siro”. Il francese necessita ancora di un po’ di pazienza dopo il periodo trascorso ad allenarsi individualmente a Cobham, successivo alla decisione di Xabi Alonso di inserirlo tra gli esuberi.

Badiashile, prima convocazione in vista: a San Siro può andare in panchina

Il pieno recupero di Badiashile è particolarmente importante per Massimiliano Allegri, considerando che il centrale è destinato a ricoprire un ruolo significativo nelle rotazioni difensive e potrebbe consentire anche a Rafa Marin di tirare il fiato. Un impiego contro l’Inter appare ancora complicato. Il quotidiano sottolinea infatti che è “difficile che possa accadere già sabato contro l'Inter”, ma il programma studiato per riportarlo al massimo della forma sta proseguendo. San Siro potrebbe quindi rappresentare il primo passo verso il suo debutto con il Napoli.