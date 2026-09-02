Mercato Napoli bocciato dai quotidiani: "È da 4,5, distanza aumentata dall'Inter"

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Il Corriere dello Sport analizza il mercato del Napoli e boccia senza mezzi termini il lavoro svolto dal club azzurro, assegnando alla campagna acquisti un voto di 4,5. Secondo il quotidiano, il Napoli non sarebbe riuscito a ridurre il divario con la principale concorrente: “Se dall’Inter c’era già una bella distanza, ora è aumentata”.

Napoli, mercato bocciato

“Il Napoli doveva sfoltire la rosa, aveva 35 giocatori, e l’operazione-vendita è in buona parte riuscita”. Il problema, secondo il Corriere dello Sport, riguarda però il mancato rafforzamento della squadra. Il quotidiano ritiene infatti che “la squadra non ha fatto un passo in avanti, tutt’altro”, evidenziando soprattutto le possibili difficoltà in campo europeo. Per affrontare la Champions League sarebbe servito qualcosa in più: “Manca un’aggiunta di qualità”.

Il giudizio si chiude con un riferimento alle richieste di Massimiliano Allegri, che avrebbe voluto un ulteriore rinforzo nel reparto offensivo: “Allegri voleva un altro attaccante, deve accontentarsi di quelli che ha”.